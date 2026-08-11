Ayaklarını koyduğu süs havuzunda elektrik akımına kapıldı
Halfeti Belediyesi'nde geçici işçi olarak çalışan 27 yaşındaki Muhammet Yılmaz, serinlemek için ayaklarını süs havuzuna sokunca elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi entübe edilerek hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan genç, serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti Belediye Garajında meydana geldi. İki çocuk babası 27 yaşındaki belediye personeli Muhammet Yılmaz, iddiaya göre sıcaktan bunaldığı sırada serinlemek amacıyla ayağını belediye garajında bulunan süs havuzuna koydu. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yılmaz ağır yaralandı. Olayın ardından belediye çalışanları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz'a burada müdahale edildi. Entübe edilen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Yılmaz, ileri tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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