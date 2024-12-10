Süt Fabrikasındaki İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Süt Fabrikasındaki İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa'da süt tankerinin patlaması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki işçi Sebahattin Çorapçı hayatını kaybetti.

10.12.2024 12:57
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Süt fabrikasındaki kazada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 Aralık'ta eski sigara fabrikası içerisinde faaliyet gösteren bir süt fabrikasında meydana gelen iş kazasında yaralanan 5 kişiden biri olan 27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı, ağır yanıkları nedeniyle tedavi altına alındığı İzmir'deki hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 Aralık tarihinde Gönenli Süt Fabrikasında süt tankerinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 5 işçi yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 27 yaşındaki genç işçi 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Evli ve bir çocuk babası olan Sebahattin Çorapçı'nın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Acı kayıp, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Sebahattin Çorapçı'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Meydana gelen iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Süt Fabrikasındaki İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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