Sütlaş: Ongun ile Para Alışverişim Yok

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Nihat Sütlaş, "Murat Ongun ile aramızda bir tek para alışverişi yok" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 48. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Duruşmada reklamcı iş adamı tutuklu sanık Mustafa Nihat Sütlaş savunma yaptı. Sütlaş hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede; Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı olduğu, Murat Ongun adına ve onun talimatlarıyla hareket ettiği ve Kültür ve Medya A.Ş.'nin yaptığı birçok ihaleye katılıp haksız kazanç sağladığı belirtilmişti. Sütlaş'ın ihale süreçlerinin belirlenmesinde rol aldığı da iddianamede aktarılmıştı.

"Murat Ongun ile aramızda bir tek para alışverişi yok"

Tutuklu sanık Sütlaş savunmasında, "Ben İBB ile iki branşta, iki departmanda çalışıyorum. Bir tanesi medya satın alma ajansı hizmetleri bir diğer tarafta da açık hava reklamcılığı alanlarında çalışıyorum. Biz şirketimizi kurduğumuz zaman ortağım ile ilk olarak ana hedefimiz dijital reklam hizmeti üretmek, medya satın alma ajansı faaliyeti yapmaktı. Olmayan bir örgüte aktarmadığım parayı anlatmaya çalışıyorum. Murat Ongun benim ortağım değildir. Şirketin tek sahibi benim. Murat Ongun ile aramızda bir tek para alışverişi yok" dedi.

Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı sanık Sütlaş'a sanıklardan Murat Ongun ile nasıl tanıştığını sordu. Sanık Sütlaş, Ongun'u 30-40 yıldır tanıdığını, para alışverişinin olmadığını bir teknoloji yarışmasında arkadaşlarının dereceye girdiğini, yatırım amacıyla bu olaya yaklaştığı ve bu olay sonucunda Ongun'a hayırlı olsun ziyaretine gittiğini söyledi. Murat Ongun ile çok sayıda HTS kaydının olduğu söylenmesi üzerine tutuklu sanık Sütlaş, "Bildiğim kadarıyla çok da bir HTS kaydımız yok kendisiyle. Bunu emniyette de sordular. 5 yılda yani 50 dakika 55 dakika mı ne görüşmüşüm" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanının 141 adet irtibat kayıtlarının olduğunu söylemesi üzerine sanık Sütlaş, "5 yılda bayramda iki defa olsa başka bir şey değil" diye cevap verdi.

Savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Halit Burak Atalan hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyesi olduğu, etkinlik ve organizasyon konularındaki bir kısım hukuksuz ihalelerde görev aldığı ve suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği belirtilmişti.

"Hiçbir sanık, etkin pişman ifadesinde benimle ilgili hiçbir suçlamada bulunmuyor"

Atalan savunmasında, "2019 yılının sonlarına doğru başladığım iş arayışı sürecinde Kültür A.Ş. ile görüştüm. Dönemin genel müdürü Serdal Taşkın Bey'in yapmış olduğu iş görüşmesi sonucunda da anlaşmaya varıp, 2020 Ocak ayında Kültür A.Ş.'de çalışmaya başladım. 2023 yılı mart sonunda, EYT olarak bilinen sistemden faydalanarak emekli oldum. Yani tutuklanmamdan iki yıl önce ben Kültür A.Ş.'den zaten ayrılmıştım. Benim ismim hiçbir ifadede, hiçbir beyanda geçmemektedir. Hiçbir sanık, hiçbir gizli tanık veya etkin pişman ifadesinde benimle ilgili hiçbir suçlamada bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma Atalan'ın avukatının savunmasının ardından yarına ertelendi. - İSTANBUL