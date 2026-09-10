Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı 40 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı 40 hava saldırısı düzenledi

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Yemen basınına göre Suudi Arabistan, Taiz, Hudeyde, el-Cevf ve Marib'deki çeşitli bölgelere yaklaşık 40 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Husilerin geçen salı Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerine yönelik, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığı saldırılarına karşılık olarak yapıldı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Taiz, Hudeyde, el-Cevf ve Marib'deki çeşitli bölgelere yaklaşık 40 hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin, topraklarına yönelik saldırılarına karşılık verdi. Yemen basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Taiz, Hudeyde, el-Cevf ve Marib'deki çeşitli bölgelere yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan hava saldırılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin geçtiğimiz salı günü Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, 3. Sayfa, Marib, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı 40 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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