Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun duman - Son Dakika
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Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun duman

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun duman
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Uydu görüntüsüne göre Suudi Arabistan’ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı Ham Petrol Botu Hattı üzerinden yoğun duman yükseldi.

Uydu görüntüsüne göre Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı Ham Petrol Botu Hattı üzerinden yoğun duman yükseldi. Dumanın Yemen'deki İran destekli Husiler'in gerçekleştirdiği bir saldırıdan kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

Yemen'de İran ile müttefik halindeki Husi milisleri ile Suudi Arabistan arasında gerilim sürüyor. Soaratlas tarafından elde edilen uydu görüntüsünde, Suudi Arabistan'ın hayati öneme sahip bin 200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun duman oluştuğu görüldü. Medine'nin güneydoğusundaki çölde, Mahd adh-Dhahab'a doğru uzanan boru hattının genel güzergahı boyunca büyük bir duman bulutunun oluştuğu göze çarptı. Dumanın, Husiler'in petrol boru hattına saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Kritik öneme sahip

Suudi Arabistan'ın en önemli stratejik enerji varlıklarından biri olan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Doğu Bölgesi'ndeki Abqaiq çevresinde petrol üretim ve işleme tesislerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık bin 200 kilometre boyunca batıya doğru uzanıyor. Suudi Arabistan'ın ham petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz'e doğru taşımasına imkan sağlamasıyla boru hattının ABD-İran Savaşı sırasında stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Suudi Arabistan'ın Yanbu üzerinden yaptığı ham petrol ihracatı, Körfez ülkelerindeki deniz taşımacılığına önemli bir alternatif haline geldi. Hürmüz Boğazı'nı bypass eden önemli bir Kızıldeniz ihracat yolu olan boru hattı, Hürmüz'de deniz trafiğinin ciddi şekilde kısıtlanmasıyla Suudi Arabistan için kritik öneme sahip.

Suudi Arabistan, Nisan ayındaki saldırının ardından boru hattını günlük yaklaşık 7 milyon varil olan tam pompalama kapasitesine geri getirmişti.

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar

Husi milisleri, 8 Eylül'de Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatmış, Jazan, Abha, Najran ve Khamis Mushait'i hedef almıştı. Suudi Arabistan da Yemen'de misilleme saldırılar düzenlemişti.

Yemen'deki kriz

Ülkedeki savaş, İran destekli Husi milislerinin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle 2014'te başlamıştı. Ertesi yıl Suudi Arabistan öncülüğünde askeri müdahale gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla 2022'de ateşkes sağlanmış, ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı bölgesel gerilimler nedeniyle kalıcı çözüm sekteye uğramıştı.

Husi milislerinin Temmuz ayında bir İran uçağının başkent Sana'daki havalimanına inişine izin vermesi, çatışmaların yeniden başlamasına neden olmuştu. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Husiler'in kontrolündeki havalimanına saldırarak İran'dan gelen uçağın inişini engellemiş, çatışmalar yeniden patlak vermişti. Daha sonra Husiler, Taiz ve Hudeyde üzerinden Mocha liman kentine ve Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemeye çalışarak büyük bir harekat başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Hamster Coin, Orta Doğu, 3. Sayfa, Enerji, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun duman - Son Dakika

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