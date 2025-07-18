Süveyda'da Dürziler ve Arap Aşiretler Arasında Çatışmalar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, güneydeki Süveyda kenti kırsalındaki kasabalarda Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürziler ile Bedeviler arasında Pazar günü başlayan çatışmalar durulmuyor. Kentteki Bedevilere yardım amacıyla yola çıkan Arap aşiretler Süveyda kırsalına ulaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Süveyda kırsalındaki kasabalarda Arap aşiretler ile Dürziler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Açıklamada, Arap aşiretlerden yaklaşık 200 kişinin, silahlı Dürzilere makineli tüfeklerle ve havan toplarıyla karşılık verdiği aktarıldı.

Can kaybı 620'ye ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden ölü sayısına yönelik yapılan yeni açıklamada, "13 Temmuz Pazar sabahından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 620'ye ulaştı" denildi. - SÜVEYDA