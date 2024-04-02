Tabancasını temizlerken kendini yaraladı

İstanbul'daki yangınla ilgili başmüfettişler görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın araştırılması için başmüfettişlerin görevlendirildiği ve İstanbul Bölge Müdürünün olay yerine hareket ettiği belirtildi.