Takla atan araçta 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Takla atan araçta 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybetti.

22.10.2024 20:51
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Takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı, kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kadirli güney çevre yolu üzerinde meydana geldi. Berat Karahanlı'nın kullandığı 80 AGD 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Berat Karahanlı ve otomobilde bulunan,ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevrede bulunanların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü Berat Karahanlı hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor . Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takla atan araçta 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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