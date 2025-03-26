Takla Atan Araçta Yaralanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Takla Atan Araçta Yaralanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'da aşırı hız nedeniyle takla atan otomobildeki yolcu yola fırlayarak yaralandı.

26.03.2025 11:30
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Takla atan otomobilden dışarı fırladı

Kazada yola fırlayan yolcu konumundaki kişi ile sürücü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada, takla atan otomobilde bulunan yolcu konumundaki şahıs yola fırlayarak yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi oteller bölgesinde meydana geldi. D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Metin A.'nın kullandığı 07 EGD 23 plakalı Chevrolet marka otomobilin Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mertcan A. aracın camından dışarı fırlayarak yola düştü. Araç ise yol kenarında bulunan boş bir arazide durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Metin A. ve Mertcan A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı evinin önünde oturduğu sırada gören Mehmet Özmen isimli vatandaş, "Araç çok hızlıydı. Virajda yoldan çıkıp tel örgüleri altına aldıktan sonra takla attı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takla Atan Araçta Yaralanan Yolcu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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