Taksim Gezi Parkı'nda Kadına Ağaç Dalı Düştü - Son Dakika
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Taksim Gezi Parkı'nda Kadına Ağaç Dalı Düştü

Taksim Gezi Parkı\'nda Kadına Ağaç Dalı Düştü

Taksim Gezi Parkı'nda oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Kadın başından yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çevrede önlem alındı.

06.05.2024 10:05  Güncelleme: 10:21
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Taksim Gezi Parkı'nda oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın başından yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola saçılan ağaç parçaları kaldırımda toplanırken, çevrede önlem alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü parkta dolaşan bir kadın, bir süre sonra oturmak istedi. Dakikalarca oturan kadının üstüne ağaçtan kopan büyük bir dal parçası düştü. Başına çarpan parçası kırılarak etrafa saçılırken, kadın ise bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yola saçılan dallar toplanarak çevrede önlem alındı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan özel güvenlik görevlileri ve belediye görevlileri de dalları kaldırımda toplayarak çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Vatandaşlar ise bir noktadan diğer noktaya yoldan yönlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Taksim, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim Gezi Parkı'nda Kadına Ağaç Dalı Düştü - Son Dakika

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