Tamer Karadağlı: Gezi\'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında çekilen görüntüleri dava süreci ve son olarak Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında sık sık gündeme gelmişti.

"İNSANLAR ARTIK SESSİZ KALMAK İSTEMİYOR"

O dönem Gezi Parkı'nda uzatılan mikrofona "Yükselen sese kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor. Seslerini duyurmak istiyorlar, bunu da destekliyorum" diyen Karadağlı, "Gezi Parkı'nda olmaya devam edeceksiniz öyleyse?" sorusuna ise "Ben günlerdir buradayım" yanıtını vermişti.

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Görüntülerle ilgili sessizliğini yıllar sonra Sabah Gazetesi'ne bozan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bugün yaptığı açıklamada ise "Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım" ifadelerini kullandı.