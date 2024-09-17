Tandır Evinde Yangın: Kontrol Altına Alındı

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Çorum'un Alaca ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tandır evi küle döndü.

Olay, Alaca ilçesi Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ekmek pişirilen tandır evinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, tandır evinin yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İş makinelerinin yardımı ile söndürülen yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM