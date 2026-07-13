Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Nefret ve Ayrımcılık' davasından beraat etti - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Nefret ve Ayrımcılık' davasından beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, \'Nefret ve Ayrımcılık\' davasından beraat etti
13.07.2026 15:59  Güncelleme: 16:07
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Tanju Özcan, sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle yargılandığı nefret ve ayrımcılık davasında beraat etti. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap davasından tutukluluğu ise sürüyor.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Tanju Özcan, kentteki sığınmacılara yönelik eylemleri sebebiyle yargılandığı 'nefret ve ayrımcılık' davasında beraat etti. Özcan'ın, 'icbar suretiyle irtikap' davasından tutukluluk hali ise sürüyor.

Görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde, kentte yaşayan sığınmacı ve yabancı uyruklulara belediye tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların kesilmesi, su ücretlerine 10 kat zam yapılması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL'ye çıkartılması yönünde kararlar alınmıştı. Alınan bu kararların ardından bazı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının şikayeti üzerine harekete geçildi. Yapılan suç duyuruları neticesinde Özcan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

"Kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadı"

Söz konusu davanın karar duruşması bugün Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan, savcılık mütalaasına itiraz etti. Özcan mahkemedeki savunmasında, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Farklı bir dosyadan tutukluluğu devam ediyor

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' suçundan beraatine hükmetti. Öte yandan, bu dosyadan beraat eden Özcan'ın, hakkında yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması çerçevesindeki tutukluluk halinin ise devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Nefret ve Ayrımcılık' davasından beraat etti - Son Dakika

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