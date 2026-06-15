Tarihi camide cinsel ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi camide cinsel ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide cinsel ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık
15.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de sabah ezanını okumak için tarihi camiye gelen müezzin, duyduğu sesler üzerine güvenlik kameralarını inceleyince hayatının şokunu yaşadı. Cami içerisinde cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen bir kadın ve bir erkek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ikilinin "Fantezi olsun diye yaptık" şeklindeki savunmaları ise pes dedirtti.

Kocaeli, kentteki tarihi bir camide yaşanan akılalmaz "cinsel ilişki" skandalıyla sarsıldı. Kutsal mekanda gerçekleştirilen ve duyanların kanını donduran ahlaksız olay, görevli müezzinin dikkati ve güvenlik kamerası kayıtları sayesinde gün yüzüne çıktı.

MÜEZZİN SESLERİ DUYDU, HIRSIZ SANDI

Mide bulandıran olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah namazı için hazırlık yapmak ve ezan okumak üzere tarihi camiye gelen müezzin, içeriden gelen garip sesler üzerine durumdan şüphelendi. İlk etapta camiye hırsız girdiğini düşünen görevli, emin olmak için binanın güvenlik kamerası sistemini açarak kayıtları incelemeye başladı.

KAMERA KAYITLARI ŞOKE ETTİ

Özgür Kocaeli'den Selda Hatun Tan'ın haberine göre; kameraları saniye saniye izleyen müezzin, hırsızlık şüphesiyle baktığı ekranlarda hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde bir kadın ve bir erkeğin cami içerisinde cinsel ilişkiye girdiğini tespit eden müezzin, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şahısların eşkal ve kimlik tespitini yaptı. Kimlikleri belirlenen kadın ve erkek şüpheli, kısa süre içerisinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ: FARKLI BİR DENEYİM İÇİN

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ise olayın kendisi kadar şaşırtıcıydı. Kutsal mekana saygısızlık eden ikili, verdikleri ifadede bu iğrenç eylemi "fantezi" ve "farklı bir deneyim yaşamak" amacıyla gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Pişkin savunmalarıyla pes dedirten şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi camide cinsel ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:19
Milli Takım için umutlar bitmedi İşte gruptan çıkmanın yolu
Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:24:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Tarihi camide cinsel ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.