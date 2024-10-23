Tarihi Hamam Yangında Küle Döndü

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Alevlere teslim olan tarihi hamam küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarihi hamamda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tarihi hamam kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camii mevkiinde bulunan tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi hamamda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alınabildi. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, tarihi hamamda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.