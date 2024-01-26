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"Tarlaya gidiyorum" diye evden ayrılan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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"Tarlaya gidiyorum" diye evden ayrılan adamın cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Cemal Alçı, sabah saatlerinde tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Alçı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Tarlaya gidiyorum" diye evden ayrılan adamın cansız bedeni bulundu
26.01.2024 - 23:20,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde "tarlaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Olay, Düziçi ilçesi Şehit Kemal Keskin Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan 65 yaşındaki Cemal Alçı, evinden sabah saatlerinde tarlaya gidiyorum diye ayrıldı. Alçı'dan uzun süre haber alınamaması üzerine aramaya giden yakınları, şahsın cansız bedenini yol kenarında buldu. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Cemal Alçı'nın kalp krizi geçirdiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Tarlaya gidiyorum' diye evden ayrılan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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