Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlunun seçim aracına yapılan saldırıyı protesto etti - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlunun seçim aracına yapılan saldırıyı protesto etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlunun seçim aracına yapılan saldırıyı protesto etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim aracına yapılan saldırıyı kınayarak düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saldırı, Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen protesto yürüyüşü ile tepki gördü.

28.03.2024 18:53  Güncelleme: 18:58
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı olan oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracın kurşunlanmasının ardından düzenlenen 'Halk İradesi Yürüyüşü'ne katıldı.

Ozan Mehmet Bozdoğan'ın dün akşam saatlerinde iftarlık çorba ve ekmek dağıtımı yapmak üzere gittiği Tarsus'a bağlı Yüksek Mahallesi yakınlarında aracına yönelik pompalı tüfekle düzenlenen saldırı Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi.

Başkan Haluk Bozdoğan, oğluna yapılan saldırıyı kınamak ve tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Bozdoğan, "Bu karanlık ve korkak saldırı, demokratik değerlerimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bir tehditti. Ancak, bizler halkımızın güçlü desteğiyle ayakta kaldık. Sergilediğiniz birlik ve dayanışma ile bir kez daha gösterdiniz ki, bizi asla yıldıramayacaklar. Bu saldırı, sadece bize değil, tüm halkımıza yapılmış bir saldırıdır. Ancak bizler demokrasiye olan inancımızı kaybetmedik. Bu tür karanlık niyetlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bir kez daha gösterdik. Sizlerin desteği ile daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Bu planlı ve programlı bir saldırı"

Saldırıda hedef alınan yerin yakıt deposuna 12 santimetre yakın olduğuna işaret eden Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bu seçim halkın seçimi mi yoksa rantın seçimi mi? Onların tek bir seçimi var rant. Bizim yapacağımız çok net. Bizim yolumuz halkın yolu. Bugüne kadar halk ne istiyorsa onu yaptım, halkım için yaptım. 'Halka hizmet hakka hizmettir' dedim. Ama bugün öyle bir yüzleştirmeye düştüler ki canımdan daha fazla koruyacağım evladımı kaybetseydim bugün mezarlıkta olacaktım. Bu planlı ve programlı bir saldırı. Aslında bu saldırı bana ya da oğluma değil, Tarsus halkına yapılan bir saldırı."

Adaylığı düşürülmüştü

Partisi CHP'den aday gösterilmeyince Memleket Partisi'ne geçerek tekrar Tarsus Belediye Başkanlığına aday olan Haluk Bozdoğan'ın adaylığı, CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunca düşürülmüştü. Ardından Bozdoğan'ın oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, Memleket Partisi'nden aday gösterilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlunun seçim aracına yapılan saldırıyı protesto etti - Son Dakika

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