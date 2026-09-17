Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Damlama mevkiindeki kazada sebze yüklü kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Damlama mevkiinde Hacı Mehmet Dam idaresindeki sebze yüklü 80 AG 162 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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