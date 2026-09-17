Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Damlama mevkiindeki kazada sebze yüklü kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Damlama mevkiinde Hacı Mehmet Dam idaresindeki sebze yüklü 80 AG 162 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaTarsusUlaşımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
20:55
Beşiktaş’ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu
20:32
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
20:31
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir
Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 21:28:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Tarsus-Pozantı Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement