Tarsus'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tarsus'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı

Tarsus\'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, fayans malzemesi yüklü bir tırın dorse bölümü yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, dorse bölümü ve fayans malzemesi zarar gördü.

16.05.2024 08:41  Güncelleme: 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde fayans malzemesi yüklü tırın dorse bölümü yandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde K.G.'nin sürücülüğünü yaptığı 08 K 6403 kupa plakalı tırın 42 AUP 988 plakalı üzerinde fayans ve makina ekipmanı bulunan dorsesi seyir halinde iken, lastiklerinden yanmaya başladı. Olaya kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında dorse bölümü lastik kısmı ile fayans malzemesi zarar gördü. Diğer makine ekipmanları ise zarar görmedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, Tarsus, İtfaiye, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement