Tarsus\'ta Fayans Yüklü Tırın Dorse Bölümü Yandı

3.Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde fayans malzemesi yüklü tırın dorse bölümü yandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde K.G.'nin sürücülüğünü yaptığı 08 K 6403 kupa plakalı tırın 42 AUP 988 plakalı üzerinde fayans ve makina ekipmanı bulunan dorsesi seyir halinde iken, lastiklerinden yanmaya başladı. Olaya kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında dorse bölümü lastik kısmı ile fayans malzemesi zarar gördü. Diğer makine ekipmanları ise zarar görmedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN