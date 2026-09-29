Tarsus'ta kahvehane saldırısında ölen antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi - Son Dakika
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Tarsus'ta kahvehane saldırısında ölen antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi

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Tarsus\'ta kahvehane saldırısında ölen antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 71 yaşındaki antrenör Mehmet Atlı, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı. Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Atlı (71), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırıda hayatını yitiren Mehmet Atlı'nın naaşı Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrasında Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Atlı'nın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Atlı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşların yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ta katıldı.

Atlı'nın ilçede yıllarda amatör kulüplerin antrenörlüğünü yaparak bir çok kişinin sevgisini kazandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
Mehmet Atlı3. SayfaTarsusGüncelMersinYaşamOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta kahvehane saldırısında ölen antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi - Son Dakika
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