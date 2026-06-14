Tarsus'ta motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Pozantı -Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Şahin idaresindeki motosiklet ile aynı yönde seyir eden tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN