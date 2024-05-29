Mersin'de motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Mersin\'de motosiklet kazasında genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonucu hayatını kaybeden genç, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.05.2024 09:16
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle kaza yapan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Bağlar Mahallesi Şamil Basayev Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sabah saatlerinde Y.A.'nın kullandığı öğrenci servisi ile Kürşat Kara (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Kürşat Kara, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 15 gün yaşam mücadelesi veren Kara, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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