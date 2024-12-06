Tarsus\'ta Park Halindeki Araç Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde M.Ö.'nün sürücülüğünü yaptığı 34 EDB 311 plakalı servis aracı, park edildikten kısa süre sonra yanmaya başladı. Yangın, olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
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