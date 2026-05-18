Tarsus\'ta Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 8 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Tarsus ilçesi Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille Sabri Pan'a ait lokantaya gelen Metin Ö., silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan Yusuf Oktay ile Yenimahalle'de evinin bulunduğu bölgede tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Lokantaya saldırı anı kamerada

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiye ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı. - MERSİN