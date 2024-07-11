Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Tarsus\'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin M.A.'ya ait olduğu belirlendi.

11.07.2024 08:03  Güncelleme: 08:04
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi. Cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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