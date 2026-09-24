Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 64 bin 600 TL'ye el konuldu, 2 şüpheli tutuklandı

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 64 bin 600 TL'ye el konuldu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus'ta 2 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheliler R.T. ve S.B. yakalanıp tutuklandı, sentetik ecza ve uyuşturucu haplarla birlikte 64 bin 600 TL'ye el konuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi. Tarsus'taki 2 adrese yapılan operasyonda şüpheliler R.T. ile S.B. yakalandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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