Tartıştığı eski kız arkadaşının daire kapısını benzinle ateşe verdi

Antalya'da bir şahıs tartıştığı eski kız arkadaşının kapısını benzin bidonunu dökerek ateşe verdi. Dairede küçük çocukların da bulunduğu yangını vatandaşlar söndürürken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde B12 blokta ikamet eden Z.S., kapısına gelen eski erkek arkadaşı Ramazan B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S. kapıyı kapatarak dairesine girdi. Kısa süre sonra geri gelen Ramazan B., Z.S.'nin kapısını yumruklayarak tehditler savurmaya başladı.

Benzin döküp kapıyı ateşe verdi

Genç kadın korkudan kapıyı dahi açamazken evi ateşe vereceğini söyleyen şahıs yanında getirdiği benzin bidonundan bir kısmını kapıya döktükten sonra bidonu ateşe verdi. Daire içerisinde küçük çocuklarında bulunduğu sırada olayı gerçekleştiren Ramazan B. hızla uzaklaştı. Kapıyı saran alevler ve içeriye dolan duman nedeniyle dışarıya çıkamayan ve panik olan genç kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Gürültüyü duyup dışarı çıkan kapı komşusunun haber vermesi ile apartmandaki diğer vatandaşlar yangına müdahale ederken, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri benzin bidonu ve çakmak üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Genç kadın ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken ekipler olayın ardından kaçan Ramazan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.