Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
12.06.2026 11:47
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17 yaşındaki Muhammet Çakıcı, motosiklet kazasında ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammet Çakıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Hanımçeşme Mahallesi istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 43 AHU 752 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammet Çakıcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki bankete çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakıcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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