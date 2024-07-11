Tavşanlı'da zehirlenme şüphesiyle 25 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Tavşanlı'da zehirlenme şüphesiyle 25 çocuk hastanelik oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci, yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.07.2024 23:52
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Tavşanlı'da zehirlenme şüphesiyle 25 çocuk hastanelik oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

İddiaya göre, Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi alan yaklaşık 25 çocuk, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle aileleri tarafından hastaneye götürülen öğrencilerin öğle yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi. Hastaneye getirilen çocukların 10-14 yaş aralığında olduğu öğrenildi. Gözlem altındaki öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay sonrasında hastaneye aynı şikayetten gelenlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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