Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Tayvan'ın Taichung şehrindeki metroda bir saldırgan, çantasından çıkardığı bıçak ve satırla rastgele yolculara saldırdı. Saldırı sonucunda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Saldırgan, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

21.05.2024 17:58
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Tayvan'da metroda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Tayvan'ın Taichung şehrindeki metroda bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. 20 yaşındaki saldırgan, çantasından çıkardığı bıçak ve satırla rastgele metroda bulunanlara saldırdı. Saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saldırganın elindeki satırı alarak kendini savundu

Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde, saldırganın yolcular tarafından engellenmeye çalışıldığı görüldü. Bir yolcunun saldırganın elindeki satırı alarak kendini savunduğu, başka bir yolcunun ise elindeki şemsiye ile saldırganı durdurmaya çalıştı.

Diğer yolcularında müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek, yaralı olarak polise teslim edildi. Saldırının yaşandığı Wenxin Chongde ve Wenxin Yinghua hatları arasındaki metro seferlerine ise kısa süreliğine ara verildi. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

Tayvan, Ulaşım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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