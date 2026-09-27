TCG Yıldırım, Preveze Deniz Zaferi\'nin 488. yılında Tekirdağ\'da vatandaşlarla buluştu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Yavuz sınıfı TCG Yıldırım (F-243) fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Tekirdağ'a gelen TCG Yıldırım fırkateyni, kent sahilinde vatandaşlarla buluştu. Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli unsurlarından biri olan savaş gemisini yakından görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ziyaret için bölgeye geldi.

Ziyaretçiler, fırkateynin çeşitli bölümlerini gezerek görevli personelden gemi ve Deniz Kuvvetleri hakkında bilgi aldı. Özellikle çocuklar ve gençler, savaş gemisine yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar gemi önünde fotoğraf çektirdi. 27 Eylül 1538 tarihinde Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Preveze Zaferi'nin yıl dönümü olan 27 Eylül, aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda denizde geçit töreni düzenlenirken, farklı limanlarda da Deniz Kuvvetleri unsurlarının halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.

Yavuz sınıfı fırkateynlerden TCG Yıldırım, F-243 borda numarasıyla Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapıyor. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen gemi, 1989 yılında hizmete girdi. Yaklaşık 115 metre uzunluğundaki fırkateynin azami hızının 27 knot olduğu ve yaklaşık 180 kişilik mürettebat kapasitesine sahip bulunduğu belirtiliyor. Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tekirdağ'a gelen TCG Yıldırım fırkateyni, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetlerinin bir savaş gemisini yakından görme ve geminin görev yapısı hakkında bilgi edinme imkanı sundu.