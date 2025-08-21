Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...

Konya'da 2022 yılında yaşanan olayda 3 çocuk annesi Ayşe Temel, kendisine 3 yıldır tecavüz ettiğini öne sürdüğü 25 yaşındaki kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi öldürdü.

İddianamede Temel'in gayri meşru bu ilişkiye tahammül edemeyerek Eskici'yi 'fantezi yapacağız' diyerek cinsel ilişkiye girme vaadiyle ikna edip ellerini ve ayaklarını yatağa bağladığı, önce kafasına geçirdiği poşet ile boğmaya çalıştığı ancak bunda başarılı olamayınca Eskici'yi karın ve boyun bölgesinden birçok kez bıçaklayarak öldürdüğü, Eskici'yi bağladığı eşarpları da çamaşır makinesinde yıkadığı belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Ayşe Temel, Temmuz 2023'te hiçbir indirim uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen bu kararı onadı. Ayşe Temel'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Temel'e verilen cezayı eksik ceza tayini ile hukuka aykırı buldu.

"FANTEZİ YAPACAĞIM DİYEREK..."

Sabah'ın haberine göre, Ceza Dairesinin kararında, "Ayşe Temel'in fantezi yapacağım diyerek Eskici'nin ellerini ve ayaklarını eşarpla yatağa bağladığı, başına poşet geçirdiği ancak Eskici'nin kafasını sağa sola sallamasıyla poşetin yırtıldığı, sonrasında Eskici'yi defalarca bıçakladığı, olayın 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiği gözetilmeden bu şekilde hüküm kurulması eksik ceza tayini ve hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ VE CİNSEL BİRLİKTELİK

Kararda ayrıca Murat Can Eskici'nin sık sık evine gittiği yengesi ile gönül ilişkisi ve cinsel birliktelik yaşadıkları, rıza ile başlayan gönül ilişkisini Temel'in bir süre sonra istemediği halde Eskici'nin ısrarlı davrandığı, Ayşe Temel hakkında ceza tayin edilirken 'haksız tahrik' indiriminin de asgari hadden yapılması gerektiği belirtildi.

Murat Can Eskici'nin küçük yaşta başka bir aileye evlatlık verildiği için soyadının farklı olduğu öğrenildi. Ayşe Temel'in 3. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılaması yapılacak.