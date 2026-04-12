Tehlikeli Motosiklet Anı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosiklet sürücüsünün kaskını takmak yerine koluna geçirerek trafikte ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Üniversite Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsünün, muhtemel bir kazada hayat kurtaracak kaskını başına takmak yerine koluna geçirdiği görüldü. Kendi can güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlinin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA