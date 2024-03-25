Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren "MAHZEN-19" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Rusya'da 150 kişinin ölümüne sebep olan DEAŞ'lı 4 terörist dün hakim karşısına çıkarken, olayın hemen ardından yakalanan saldırganların sorgu anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şemseddin Farridun isimli teröristin bir spor salonunun zeminine yatırıldığı görüntülerde, pantolonun indirildiği ve cinsel organına 80 volta kadar elektrik veren kablolar takıldığı görülüyor.
Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Jülide Kural, İnanır'ın beyin damarındaki pıhtının temizlendiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmelerin sadece doktorları ve kendisi tarafından yapılan açıklamalar olacağını da söyledi.
Hatay'da depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M. P.(33) isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin il dışına kaçma girişimi engellendi ve gözaltına alındı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bir bina alevlere teslim oldu. Yangın, Kurtuluş Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahşap bina zarar gördü.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yarı baygın halde çıkarılan vatandaşlar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde bir konser salonuna silahlı saldırı yaparak en az 137 kişinin ölümüne neden olan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyan ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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