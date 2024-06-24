Tekirdağ'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi, evinde ölü olarak bulundu. Site yöneticisi tarafından 112'ye bildirilen durum üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Evde yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cesedi otopsi için morga gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok'un 9. katında meydana geldi. Apartmanın 9. katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi'yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı. Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu. Evde yapılan incelemelerin arından Çiftçi'nin cesedi otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

İnceleme, Tekirdağ, Kapaklı, Otopsi, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement