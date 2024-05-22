Tekirdağ'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir çiftlikte 11 adet kurbanlık hayvanın çalındığı olayda, çiftliğe düzenlenen operasyon drone kamerasına yansıdı. Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı ve çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

22.05.2024 10:10
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Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde 11 adet kurbanlık hayvan çalındı. Çalınan kurbanlıkları bulmak için çiftliğe düzenlenen operasyon drone kamerasına yansırken olayda 5 şüpheli yakalandı.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesinde çiftliği bulunan R.Ö. isimli şahıs çiftlik içerisinde hayvan sayımı yaptığı esnada 11 adet kurbanlık küçük baş hayvanın eksik olduğunu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay ile ilgili yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu küçükbaş hayvanları O.K., İ.C.D, Y.K., İ.A. ile K.C.D. isimli şahısların çaldıkları ve Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek maksadıyla A.B. İsimli şahsa ait hayvan ağılına sakladıkları tespit edildi.

İfadeye çağırınca hayvanları sattılar

Jandarmanın kendilerinden şüphelenerek ifadeye çağırmaları üzerine, şüpheliler hayvanları sakladıkları yerden alarak hayvancılık yapan O.G. İsimli şahsa tanesi 5 bin TL karşılığında sattı.

Jandarma ekiplerince O.G.'nin çiftliğine drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyon anı anbean drone kamerasına da yansırken çiftlikte yapılan kontrolde çalınan 11 adet küçük baş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Olay ile ilgili olarak O.K., İ.C.D.,Y.K., İ.A. ile K.C.D. isimli şüpheli şahıslar göz altına alındı. O.G. isimli şahıs ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 11 Kurbanlık Hayvan Çalındı, 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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