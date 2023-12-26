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Tekirdağ'da Kargodan Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kargodan Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde bir şahsın kargo ile bandrolsüz nargile tütünü satışı yaptığını tespit etti. Yapılan aramalarda toplamda 292 kilogram paketlenmiş bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi ve malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Kargodan Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi
26.12.2023 - 13:19,
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargodan bandrolsüz nargile tütünü satışını tespit ederek 292 kilogram paketlenmiş bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde M.R isimli şahsın kargo ile bandrolsüz ürün satışı yaptığının tespiti üzerine, yapılan aramada 150 kilogram, fabrikada yapılan aramada ise 142 kilogram olmak üzere toplamda 292 kilogram paketlenmiş bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kargodan Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika


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