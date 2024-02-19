Tekirdağ'da Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada, 45 bin adet boş makaron, 25 bin adet dolu makaron, 70 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör ve özel yapım boş sigara kutuları ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında işlem başlatıldı.

19.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde Ö.M.Ö. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 45 bin adet boş makaron, 25 bin adet dolu makaron, 70 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör ve özel yapım boş sigara kutuları ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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