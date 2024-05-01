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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah ticareti suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi. 10 şahsa yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 25 AK-47 Mermisi, 270 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında silah ticareti suçundan yasal işlemlere başlandı. - TEKİRDAĞ