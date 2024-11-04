Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet Yangını

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki elektrikli motosiklet, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki bir elektrikli motosiklet, elektrik aksamından kaynaklı yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracından inerek yardım istedi.

Kahvehaneden çıkan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla su dökerek yanan motosikleti söndürdü. Motosiklette maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ