Tekirdağ'da Evden Cephanelik Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Evden Cephanelik Çıktı

Tekirdağ\'da Evden Cephanelik Çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda evden adeta cephanelik ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet bulundu.

16.08.2024 10:10
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda evden adeta cephanelik ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ergene JASAT Timi ve Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda adeta cephanelik gibi bir eve baskın düzenledi. Gerçekleştirilen adli aramada A.G. isimli şahsın ikametinde çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda; 3 adet 9mm çapında Glock tabanca, 2 adet 7.65mm çapında tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 3 adet uzatmalı tabanca şarjörü, 4 adet av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek şarjörü, 1 adet havalı tüfek, 4 adet sivri uçlu oluklu bıçak, 3 adet kelebek bıçağı, 3 adet kasatura, 2 adet sustalı bıçak, 2 adet sustalı çakı, 1 adet muşta, 1 adet bıçak, 2 adet çift ağızlı kama, 1 adet pala ve 1 adet bıçak bileme aparatı bulundu.

Ayrıca, bin 175 adet 9 mm çapında fişek, 113 adet 7.65 mm çapında fişek ve 876 adet 12 cal av fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli A.G. hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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