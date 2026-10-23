Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı

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Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki oto tamirhanesine giden 9. sınıf öğrencisi F.K. (14), iddiaya göre iş yeri sahibi A.K. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayın ardından anne şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan A.K., hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 9. sınıf öğrencisi F.K. (14), Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında uygulamalı eğitim almak üzere A.K.'nin işlettiği oto tamirhanesinde çalışmaya başladı.

İddiaya göre iş yeri sahibi A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki öğrenciyi darbetti.

Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tamirhanede yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadığı şiddeti annesine anlatan F.K., hastaneye götürüldü. Burada çocuk için darp raporu düzenlendi.

Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Oğlunun darbedildiğini öğrenen anne, iş yeri sahibi A.K. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldıTekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı
Tekirdağ3. SayfaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bykalafat Çakal Bykalafat Çakal:
    Bak bunları serbest bırakan hakimleri savcıları adliyelerden toplamak lazım bunlar asgari ücret sanayiye vereceksin 29 0 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    Adalet hukukmu kaldı 8 1
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Hakimlere el atilmalidir...Siyasiler birbirileri ile cekismekten halki sorunlarini görmemektedirler 1 0
  • Kv 34 Kv 34:
    şu görüntülerle nasıl serbest bırakıyor ya 20 0 Yanıtla
  • yüksel kircicek yüksel kircicek:
    ya serbest niye kalıyor ben anlamış değilim ya 17 0 Yanıtla
    Hemen Sesgerek Hemen Sesgerek:
    Bunları serbest bırakmak, şiddet uygulamak serbest anlamına geliyor. Vay be ülkeye bak, şiddete onay veriyor. 9 0
  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    gariplik anne şikâyetçi olması bişi mi olacak sandı acaba ceza mı verilir sandı 13 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Bu usta geçinen zevatın dükkanı mühürlensin devlet tarafından!kimse çocuğunu sokakta bulmadı!!Nadıl serbest kalıyorlar,?hakimin çocuğunu dövse serbest kalırmıydı?? 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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