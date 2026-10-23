Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 9. sınıf öğrencisi F.K. (14), Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında uygulamalı eğitim almak üzere A.K.'nin işlettiği oto tamirhanesinde çalışmaya başladı.

İddiaya göre iş yeri sahibi A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki öğrenciyi darbetti.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tamirhanede yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadığı şiddeti annesine anlatan F.K., hastaneye götürüldü. Burada çocuk için darp raporu düzenlendi.

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Oğlunun darbedildiğini öğrenen anne, iş yeri sahibi A.K. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.