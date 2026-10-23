Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mevcut başkan Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlendi.

49 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

BAŞKAN EMRAH KOZAY DAHİL 34 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Adana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandıAdana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSoner ÇetinEmrah KozayÇukurova3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesut Aydın Mesut Aydın:
    Bu devletin yargısınında kolluğunun da tek konsantrasyonu CHP belediyeleri ve gazeteciler mi? 1 8 Yanıtla
  • Sam Fisher Sam Fisher:
    Yiyin efendiler ,hiç ölmeyecekmiş gibi ,tıksırıncaya kusana kadar yiyin. Güzel ülkemin neresine el atarsam yolsuzluk rüşvet.. sınır yok. A partisi B partisi önemli değil. Artık içimize işlemiş. İnşallah insan gibi yetiştirdiğimiz haramı helali öğrettiğimiz evlatlarımız yüzümüzü güldürür 4 0 Yanıtla
  • konak.mar47 konak.mar47:
    Ya Fatma ? 1 3 Yanıtla
  • Tevabil Arslan Tevabil Arslan:
    Adam gülüyor.... Kelepçe hiç yok.. 2 0 Yanıtla
  • HALİS ER HALİS ER:
    Eskiden yüzlerini kapatırlardı şimdi kameralara sırıtıyorlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Ilhan Omar’dan federal arama sonrası taşınma kararı: Ölüm tehditleri alıyorum Ilhan Omar'dan federal arama sonrası taşınma kararı: Ölüm tehditleri alıyorum
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
İsmail Kartal’ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday
Mustafa Sarıgül’ün eski dünürü hala teslim olmadı Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var
02:54
İngiltere hükümeti, en az 3 günlük gıda ve su stoku için hanelere çağrıda bulundu
İngiltere hükümeti, en az 3 günlük gıda ve su stoku için hanelere çağrıda bulundu
00:33
Adana’da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
Adana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
00:24
Bulgaristan’da skandal olay Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
00:00
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra’da zincirleme kazaya karıştı
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra'da zincirleme kazaya karıştı
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 07:41:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei