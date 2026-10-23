Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Sam Fisher:

Yiyin efendiler ,hiç ölmeyecekmiş gibi ,tıksırıncaya kusana kadar yiyin. Güzel ülkemin neresine el atarsam yolsuzluk rüşvet.. sınır yok. A partisi B partisi önemli değil. Artık içimize işlemiş. İnşallah insan gibi yetiştirdiğimiz haramı helali öğrettiğimiz evlatlarımız yüzümüzü güldürür