Tekirdağ'da Fabrikada İşçi Düşmesi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada 12 metreden aşağı düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil fabrikasının çatısından bilinmeyen bir nedenle düşen 21 yaşındaki B.Ç. adlı işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ