Tekirdağ\'da Gemi Karaya Oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi, köy kahvesindeki vatandaşların meraklı bakışları arasında izleniyor. Gemi kaptanının uyuduğu iddiası ise dikkat çekti.

Bahama bayraklı "ANGY R" isimli 186 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin bu sabah Şarköy Gaziköy açıklarında karaya oturması, bölgede yaşayan vatandaşların ilgisini çekti. Gemiyi görenler sabah saatlerinden itibaren kıyıya yakın noktalarda ve köy kahvesinden gelişmeleri takip ediyor.

Köy kahvesinde oturan vatandaşlardan Raşit Olur, "Sabah gemi köyümüzde karaya oturdu. Biz de buradan gemiyi gözetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaptan uyudu iddiası

Gaziköy Mahalle Muhtarı Altıntaş ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah uyandığımızda böyle bir manzara ile karşılaştık. Gemi şu anda yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köyün oldukça yakınına yaklaşacakmış. Vatandaşlar enteresan bir görüntüyle karşı karşıya kaldı. Kaptanın uyuduğunu söylüyorlar. Dalgıçlar dip taraması yapıyor. Gemide yırtılma yoksa römorkörlerle kurtarmaya çalışacaklar. Enteresan bir şey. Kahvede vatandaşlar izliyor. Zaten görüldüğü gibi baş tarafı yukarı kalkmış. Kıyılarımız kumsal" diye konuştu.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Dalgıçlar tarafından yapılan dip taramalarının ardından, geminin yapısında ciddi bir hasar bulunmazsa, römorkör yardımıyla yeniden yüzdürülmesi hedefleniyor. - TEKİRDAĞ