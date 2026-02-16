Tekirdağ\'da Geri Dönüşüm Konteynerinde Yangın

Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı.

Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Mandıra Caddesi'nde Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan geri dönüşüm konteynerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangının, konteynere atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ