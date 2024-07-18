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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir atık toplama ve ayrıştırma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir atık toplama ve ayrıştırma geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangınının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.