Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ocak 2025 tarihinde düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sahada gerçekleştirilen operasyonla 3 düzensiz göçmen yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına göndermeye çalışan 2 organizatör ise gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ