Tekirdağ'da Hırsızlık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hırsızlık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hırsızlık suçundan 13 Yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Operasyonda toplamda 11 suç dosyası bulunan şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

11.06.2024 10:44
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hırsızlık suçundan 13 Yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Tekirdağ'da JASAT Timleri ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı/Bozoba Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet hırsızlık suçundan, 2 adet mala zarar verme suçundan olmak üzere toplamında 11 Suç dosyası bulunan Ü.Ç. isimli şahıs yakalandı. Hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın 6 gündür aranması olduğu da tespit edildi.

Şüpheli şahıs 5 günlük takip sonucu ikamet adresine gelmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemleri için jandarma merkezine götürüldü. Buradaki sorgulamalarının ardından şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Hırsızlık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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