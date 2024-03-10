Tekirdağ'da Husumetlisinin Kafasına Taşla Saldıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Husumetlisinin Kafasına Taşla Saldıran Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ\'da Husumetlisinin Kafasına Taşla Saldıran Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, N.C. isimli kişi, husumetlisi C.G.'yi takip ederek sokak ortasında kafasına taşla saldırdı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlık içinde izledi. Kavgayı ayıran bir vatandaşın müdahalesiyle olay sona ererken, yaralanan C.G. hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri N.C.'yi gözaltına aldı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

10.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
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Tekirdağ'da sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.C. isimli kişi, husumetlisi C.G.'yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.'ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.'yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken, çevredeki vatandaşlar ise o anları film seyreder gibi izledi.

Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Husumetlisinin Kafasına Taşla Saldıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Husumetlisinin Kafasına Taşla Saldıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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